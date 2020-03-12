Кинешма, Ивановская область, , 11:07 — REGNUM К двум годам лишения свободы приговорён решением суда сын крупного чиновника из Кинешмы Ивановской области — он признан виновным в насилии в отношении сотрудника полиции. О вынесении приговора 12 марта сообщили в пресс-службе прокуратуры Ивановской области.

Судом и следствием установлено, что днём 5 июля 2019 года сотрудник полиции увидел, что 19-летний обвиняемый (по данным СМИ — сын крупного местного чиновника) на автомобиле Volkswagen Polo на парковочной площадке торгового центра «Лига Гранд» совершал опасные и агрессивные маневры вблизи пешеходных переходов. Сотрудник полиции остановил автомобиль для проверки документов. Он подошёл к автомобилю со стороны водителя, сделал ему замечание по поводу манеры вождения и попросил предъявить документы. Рука сотрудника полиции лежала на опущенном стекле двери водителя. В этот момент водитель резко нажал на педаль акселератора, рука полицейского провалилась в салон автомобиля и зацепилась за дверь. Он не мог вытащить руку и был вынужден бежать за автомобилем. Водитель не реагировал на требования остановить автомобиль и двигался на высокой скорости. В определенный момент полицейскому все же удалось освободить руку, при этом он упал.

«В результате сотруднику полиции причинены телесные повреждения в виде травмы правой руки, а также в виде ссадин и гематом в области головы, которые причинили вред здоровью средней тяжести», — уточнили в прокуратуре.

Подсудимый возместил потерпевшему моральный ущерб в сумме 200 тысяч рублей. Суд назначил ему также наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.