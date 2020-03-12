Владивосток, , 11:08 — REGNUM В Приморье, на острове Русский на площадке строительства музейно-театрального комплекса продолжается забастовка рабочих, требующих выплатить им долги по зарплате.

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Как пишет PrimaMedia, в четверг, 12 марта рабочих вовремя не забрали из общежитий на стройку и сейчас они требуют от руководства компании прояснить ситуацию. Как рассказал один из рабочих, по словам работодателя, работники не получили премиальную часть, которая выплачивается на усмотрение работодателя.

Один из собеседников агентства отметил, что новые сотрудники не имеют на руках трудового договора, а кто-то вообще не подписывал никаких документов. При этом никто не понимает схемы начисления заработной платы — работодатели скрывают её.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни человек пожаловались на невыплату части зарплаты и ужасные условия труда. Следственный комитет начал проверку. К делу подключилась прокуратура края, Гострудинспекция и Роспотребнадзор.