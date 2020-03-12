Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чебоксарах выясняют причины массового отравления в средней школе № 50. В больницу были госпитализированы 18 школьников, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Чувашии.

Информация о происшествии поступила утром 12 марта. За помощью обратились 20 человек, из них 16 пострадавших были госпитализированы.

«За медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции обратились два преподавателя и 18 учеников чебоксарской школы №50. Всем оказана необходимая медицинская помощь», — говорят в министерстве, отметив, что было задействовано десять бригад скорой помощи.

В больницы были госпитализировано 14 школьников и двое взрослых. В настоящее время восемь детей находятся на стационарном лечении в городской детской больнице № 2, еще двое взрослых и шесть детей — в БСМП. Четверо детей проходят лечение амбулаторно, на дому. В больницах созданы резервные койки на случай поступления новых пациентов.

По данному факту организована работа по эпидемиологическому расследованию, выясняется причина и источник отравления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее массовое отравление школьников произошло в Чувашии в октябре 2016 года в чебоксарской школе №43. Тогда отравились более 20 детей, причиной стал стафилококк. Управление Роспотребнадзора установило, что причиной групповой заболеваемости стало «нарушение технологии приготовления пищи, нарушение условий и сроков хранения готовых блюд, несоблюдение правил текущей дезинфекции».