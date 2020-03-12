Майминский район, Алтай, , 11:00 — REGNUM Следователи в Республике Алтай проводят проверку сообщения о ножевом ранении 13-летнего подростка в школе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Предварительно установлено, что 5 марта в одной из школ села Майма произошла драка между двумя учащимися, в ходе которой шестиклассник ударил второго ножом. Потерпевшего доставили в больницу.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты устанавливают тяжесть вреда здоровью и характер повреждений. По итогам проверки будет дана юридическая оценка происшествия, а также эффективность работы руководства школы по недопущению подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура внесла директору школы представление в связи с происшествием. Также сотрудники проверяют охранников, пытаясь выяснить, как ученик смог пронести в школу нож.

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