Москва, , 10:59 — REGNUM Московская полиция задержала подозреваемых в продаже незарегистрированных препаратов для онкобольных. Об этом 12 марта сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, трое преступников продавали лекарственные препараты через интернет и знакомых. Один из злоумышленников был задержан с поличным — после продажи незарегистрированных препаратов на сумму более 100 тысяч рублей сотруднику полиции под прикрытием.

На данный момент все подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело.