Москва, , 11:03 — REGNUM В Новой Москве выявлена попытка незаконного захвата земельного участка. Об этом сообщается на официальной странице Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Отмечено, что специалисты обследовали земельный участок в посёлке Киевский в Новой Москве и выявили нарушения земельного законодательства. Было установлено, что на основании договора аренды физическому лицу было выдано разрешение на строительство магазина. Разрешение предусматривало, что площадь заведения торговли должна составлять 59 кв. м, однако существующая постройка была возведена большей и составила 86,8 кв. м, частично заняв соседний участок.

Таким образом, одноэтажное кирпичное здание магазина обладало признаками незаконно размещенного объекта недвижимости и подлежало сносу. По этой причине объект был демонтирован.

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