Самара, , 11:00 — REGNUM Подростка, переходившего дорогу по «зебре», госпитализировали в больницу после наезда на него автомобиля в Самаре. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 11 марта на улице 22 Партсъезда около строения № 43 «Г».

Автомобиль Лада, которым управлял мужчина 1981 года рождения, не уступил дорогу и наехал на 14-летнего подростка, преходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что в результате ДТП подросток был госпитализирован в городскую больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ивановской области подросток на автомобиле насмерть сбил женщину