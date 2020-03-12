село Казачинское, , 10:53 — REGNUM По факту гибели на пожаре пятерых жителей иркутского села Казачинское возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СК РФ по Иркутской области, речь идёт о статье ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Возможной причиной ЧП стало замыкание электропроводки.

На месте пожара, в ходе борьбы с которым сотрудниками МЧС были обнаружены тела мужчины 1995 г.р., женщины 1993 г.р., и детей 2-х, 3-х и 6 лет, следствие проводит осмотр, работает передвижная пожаро-техническая лаборатория.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в селе Казанское Иркутской области произошел в ночь на 12 марта. Жилой дом площадью 144 квадратных метра уничтожен полностью. Внутри обнаружены останки пятерых погибших.

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