Красногорск, , 10:52 — REGNUM Два случая коронавируса выявлены в Московской области, это местные жители, которые вернулись из Италии. Один из них летел через Австрию, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

В минздраве уточнили, что заражение коронавирусом подтвердил ряд анализов. Носителей вируса изолировали в боксах инфекционных отделений больниц, их состояние удовлетворительное.

Все контактные лица помещены на карантин и взяты под медицинское наблюдение, их также проверят на коронавирус. Всего в Подмосковье зарегистрировано 3 случая заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в России были зафиксированы восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть носителей были выявлены в Москве, двое в Подмосковье.

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