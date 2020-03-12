Красноярск, , 10:28 — REGNUM В Красноярском крае следователи проводят проверку по факту загрязнения реки Ангары. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

О приведшей к загрязнению аварии на территории Мотыгинской нефтебазы филиала «Северный» следователям сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, днём 4 марта на территории нефтебазы в посёлке Мотыгино произошла авария — прорыв по месту шва трубопровода с дизельным топливом. В результате топливо из резервуара №12 при перекачке в резервуар №2 разлилось на участок близлежащий местности, в том числе попало на ледовую поверхность Ангары.

Всего разлилось 95,4 тонны топлива. Обстоятельства ЧП устанавливаются, назначена техническая судебная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере Красноярского края из-за разлива нефтепродуктов был введён режим чрезвычайной ситуации.

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