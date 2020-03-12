Иваново, , 10:24 — REGNUM 17-летний подросток задержан по подозрению в совершении смертельного ДТП в Ивановской области, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. Авария с участием юноши произошла 8 марта.

По данным полиции, вечером 8 марта в городе Кохма 17-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21 093, сбил переходившую дорогу вне пешеходного перехода 31-летнюю женщину. От травм она скончалась на месте аварии.

Несовершеннолетний водитель с места аварии скрылся, но вскоре был установлен и задержан. Он дал признательные показания и написал явку с повинной. По его словам, автомобиль он купил втайне от родителей. Подросток также пояснил, что скрылся с места аварии, так как испугался. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.