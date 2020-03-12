Ижевск, , 09:59 — REGNUM В посёлке Ува из магазина «Кулинария» были украдены добровольные благтворительные пожертвования, ящик для которых стоял в торговой точке. Об этом в полицию сообщила продавец магазина, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личность похитителя. Им оказался 17-летний подросток, ранее судимый за кражи. Подозреваемого задержали сотрудники ДПС, ящик с пожертвованиями у него был изъят.

В управлении подчеркнули, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ («Грабеж»). Наказание за данное преступление предусмотрено до 4 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря в одном из продуктовых магазинов молодой человек набрал полную тележку упаковок сыра и пытался выйти, не заплатив. После просьбы сотрудников магазина оплатить товар он достал нож и стал угрожать, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Сумма ущерба составила 4,7 тыс. рублей, подозреваемого поместили в СИЗО. За указанное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.