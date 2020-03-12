Джакарта, , 09:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,7 потрясло город Чианджур на Яве в 21:41 по местному времени 11 марта 2020 года, сообщает информационный портал Detik.

«Эпицентр землетрясения находился на суше в 22 км к северо-востоку от Чианджура на глубине 2 км», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на острове Ява произошло землетрясение, которое ощущалось в столице Индонезии Джакарте.

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