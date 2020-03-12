Саратов, , 09:43 — REGNUM Саратовский областной суд своим решением отпустил из-под стражи одного из подростков, которые обвиняются в подготовке нападения на школу. Об этом заявила пресс-секретарь суда Ирина Чернова.

«Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на два месяца — по 20 апреля включительно», — цитирует представителя суда РИА Новости. Она уточнила, что в материалах суда подростки проходят уже в качестве обвиняемых. В настоящее время проходят слушания по рассмотрению апелляции защиты второго подростка.

Как сообщало ИА REGNUM, подростки были задержаны 26 февраля на территории заброшенного бомбоубежища, где в тайнике хранился обрез ружья. Они признались, что планировали совершить нападение на школу в мае 2020 года, планировалось лишить жизни около 40 человек из «мести».

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

Волжский районный суд Саратова избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля.

Позднее детский омбудсмен Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, что от признания на камеру в подготовке нападения на школу подростки отреклись, «сами не знают, как так сказали». По их словам, они никого убивать не собирались. Уполномоченный по правам ребёнка полагает, что лучшим выходом из ситуации было бы направить подростков в руки хороших психологов и педагогов.

Читайте ранее в этом сюжете: Подозреваемые в подготовке нападения на школу подростки «не хотели убивать»