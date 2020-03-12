Владикавказ, , 09:27 — REGNUM В Северной Осетии произошел камнепад на Военно-Грузинской дороге в районе села Балта. Во время расчистки дорожного полотна было организовано реверсивное движение, пишет «Интерфакс-Юг».

По данным информагентства, в это же время на склонах вдоль дороги произошел пожар. Было зафиксировано несколько очагов возгорания сухой растительности. Очевидцы выкладывали в соцсетях видео, на которых кажется, что на дорогу падают огненные камни.

Поскольку пожар возник высоко над трассой, в его тушении невозможно было использовать технику, поэтому тушить огонь пришлось подручными средствами, передает ВГТРК «Алания». При этом огонь не удается потушить полностью, за сутки было зафиксировано несколько новых очагов возгорания.

Как сообщили в МЧС по Северной Осетии, 11 марта пожарным пришлось выезжать на тушение пожаров восемь раз. Причиной распространения огня стали костры, разведенные людьми, несмотря на предупреждение о чрезвычайной пожароопасности.