Анкара, , 09:08 — REGNUM Вооруженные силы Турции арестовали трех членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 12 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Как отмечают журналисты агентства, повстанцы добровольно сложили оружие и сдались военным. С начала 2020 года аналогичному примеру последовали уже 60 курдских повстанцев.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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