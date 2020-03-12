Анадырь, 12 марта 2020, 08:43 — REGNUM В ночь с 11 на 12 марта Чукотка попала во власть снежного циклона. Из-за плохой видимости, метели движение автотранспорта по дороге «Анадырь — 8 причал» временно остановлено.
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«Видимость на ледовой переправе через Анадырский лиман снизилась до 500 метров, дорогу сильно замело — по метеоусловиям закрыта переправа. Как только установится погода, трассу начнут расчищать», — пишет ИА «Чукотка».
По данным синоптиков, порывы ветра усилятся до 34 м/с.
Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 марта в Магаданской области объявлена повышенная лавиноопасность.