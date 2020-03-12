Тирана, , 08:40 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании подтвердили первый случай смерти от коронавируса, об этом 12 марта сообщает Al Arabia.

Умершей от инфекции стала 73-летняя женщина. После трагического известия премьер-министр страны Эди Рама объявил о закрытии увеселительных заведений в столице страны городе Тирана.

«Сейчас не время для отдыха и развлечений, а время для войны. Необходимо радикально изменить образ жизни», — заявил Рама со своей страницы в социальной сети Facebook.

Напомним, в настоящее время в Албании выявлено 11 случаев заражения коронавирусом, тем не менее страна находится в особой опасности, так как расположена недалеко от Италии, а на ее территории проживает большая итальянская диаспора.

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