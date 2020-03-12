Тюмень, , 08:36 — REGNUM Тюменка собиралась испытать «особые эмоции» в заключении за административное нарушение, но суд, к её разочарованию, назначил ей штраф за нарушение правил дорожного движения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Тюменка не оплатила вовремя штраф за нарушение ПДД. Она была доставлена в суд, где ей было назначено наказание по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») в виде штрафа в двойном размере. Тюменку возмутило решение суда, так как она, видите ли, хотела посетить спецприёмник, чтобы испытать, по её словам, «особые эмоции».

На данный момент экстравагантная тюменка погасила долг в полном объёме.