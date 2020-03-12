Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM В преддверии начала пожароопасного сезона полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел в Улан-Удэ совещание, по итогам которого поручил Рослесхозу в кратчайшие сроки проработать предложения по увеличению объемов приобретаемой техники и перераспределению финансирования, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

«Надо обеспечить защищенность населения. У нас в стране не должны гореть населенные пункты, люди не должны терять свои дома и имущество», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, степные пожары, начавшиеся в Забайкальском крае ещё весной 2019 года, принесли немало бед. Огнём было уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек.

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К середине лета природные очаги накрыли лесные территории, захватив 575,3 тысячи га. Но многие пожары тушить не стали по причине экономической нецелесообразности.

Вместе с тем, в конце 2019 года выяснилось, что теперь уже бывший руководитель, заместителю и экономист краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз» участвовал в реализации мошеннической схеме, при помощи которой похитили 1,2 млн рублей, предназначенных на возмещение затрат по ликвидации пожара.

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