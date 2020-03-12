Владивосток, , 08:28 — REGNUM В Приморье сотрудники уголовного розыска задержали членов банды, промышлявшей угоном дорогих автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Расследуя угон автомобиля Mitsubishi Рajero, который злоумышленники умыкнули с территории частной базы в городе Партизанск, оперативники вышли на гаражный бокс в котором находился автомобиль, с которого уже были сняты государственные регистрационные номера.

По подозрению в краже были арестованы четверо жителей Приморья в возрасте от 22 до 33 лет, которые признались в аналогичных преступлениях и показали, где находится ещё один угнанный ими автомобиль.

«Следователем отдела МВД России по городу Партизанску возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, под Брянском чтобы угнать из гаража машину, подросток сделал подкоп.