Барнаул, , 08:17 — REGNUM Пренебрежение правилами безопасного пребывания вблизи железнодорожного транспорта привело к ЧП на железной дороге в Барнауле. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, 19-летняя девушка, решив перейти железную дорогу в необорудованном для этого месте, получила многочисленные переломы попав под грузовой поезд.

В процессе разбирательства выяснилось, что пострадавшая могла не услышать шума приближающегося локомотива, так как находилась в тот момент в наушниках и капюшоне. В итоге она была доставлена в больницу с множественными переломами. Состояние пострадавшей оценивается, как тяжёлое.

Проверку инцидента осуществляет Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.