Пекин, , 08:46 — REGNUM Расследовать обрушение здания гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая, в результате которого погибли 29 человек, будет специальная комиссия Госсовета КНР. Об этом 12 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

Напомним, после обрушения гостиницы «Синьцзя», произошедшего 7 марта, под завалами оказался заблокирован 71 человек. К настоящему времени спасатели извлекли из-под рухнувшего здания всех пострадавших, в числе которых 27 человек были обнаружены погибшими. Двое умерли позднее в медицинском учреждении.

На момент трагедии гостиница использовалась для временного размещения на карантин граждан Китая, имеющих контакты с инфицированными коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство рухнувшего здания площадью 7000 кв. метров началось в 2013 году, а в отель оно было переоборудовано в 2018 году.

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