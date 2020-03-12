Фучжоу, Китай, , 08:12 — REGNUM Предварительное расследование причин обрушения здания отеля в провинции Фуцзянь на востоке Китая показало, что здание имело серьезные проблемы с конструкцией, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Все ответственные за происшествие взяты под арест, сообщил исполнительный заммэра города Цюаньчжоу Хун Цзыцян, где произошла трагедия. Из-под обломков рухнувшего здания отеля «Синьцзя» в районе Личэн было извлечено 70 человек, из них 28 человек погибли.

На время обрушения в здании находился 71 человек. Спасатели продолжают поиски последнего пропавшего без вести. Десять человек, получивших ранения, были выписаны из больницы. Здание площадью 7000 квадратных метров было построено в 2013 году и незаконно переоборудовано в отель в 2018 году.