Фучжоу, Китай, , 08:05 — REGNUM Число погибших в результате обрушения здания гостиницы в провинции Фуцзянь на востоке Китая возросло до 29 человек. Об этом 12 марта сообщает Центральное телевидение Китая.

После обрушения гостиницы «Синьцзя», произошедшего в районе Личэн города Цюаньчжоу 7 марта, под завалами оказался погребён 71 человек. Спасатели смогли найти и извлечь из-под рухнувшего здания всех пострадавших. 27 человек были обнаружены погибшими. Двое скончались уже в медицинском учреждении.

В настоящее время все пострадавшие проходят лечение в больницах города. Состояние двоих оценивается, как тяжёлое.

На момент трагедии гостиница использовалась для временного размещения на карантин граждан Китая, имеющих контакты с инфицированными коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство рухнувшего здания площадью 7000 кв. метров началось в 2013 году, а в отель оно было переоборудовано в 2018 году.

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