Шеве, , 08:02 — REGNUM Представители международных добровольческих сил, предлагающие бесплатное лечение в эфиопском регионе Амхара, подверглись нападению на религиозной почве. Об этом передает ВВС Amharic.

Некоторые жители города Шеве, большинство из которых являются православными христианами, обвинили добровольцев в том, что они якобы пытались обратить своих пациентов в свою евангельскую протестантскую веру.

По информации полиции, жители видели, как медики раздавали брошюры религиозного содержания. Толпа напала на палатки медиков и полностью разрушила их лагерь, отдельно напав на представителей евангелистской церкови в том же районе.

Добровольцы планировали оставаться в этом районе в течение шести дней, но на третий день их пришлось эвакуировать в ближайший город, сообщила полиция.