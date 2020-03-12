Екатеринбург, , 07:30 — REGNUM В Верхней Салде вынесен приговор в отношении сотрудника морга, обвиняемого в хищении золотых украшений с тела покойной женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Верхнесалдинский районный суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в колонии. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Следствием и судом установлено, что кража произошла 2 декабря 2019 года. В тот день в морг поступило тело умершей женщины, на которой были золотые украшения, принадлежащие её дочери. Сотрудник морга, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил их. Затем он отнёс их в ломбард. Общий ущерб от преступного деяния составил более 1,6 тыс. рублей.

Отметим, что подсудимый полностью признал свою вину, а украшения возвращены дочери умершей.