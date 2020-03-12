Екатеринбург, , 07:21 — REGNUM В Екатеринбурге пропала 19-летняя девушка. Она ушла из дома 28 февраля и с тех пор её местонахождение неизвестно.

По данным информационного портала Е1, городская полиция объявила пропавшую в розыск. Также девушку ищут волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт». В последний раз её видели в районе Вторчермета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге нашёлся 17-летний юноша, который также ушёл из дома 28 февраля. Его поиски завершились 10 марта. Молодой человек вернулся домой.