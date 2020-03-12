Тирана, , 08:03 — REGNUM 11 марта премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в Facebook сообщил о намерении временно запретить работу всех ресторанов, баров и клубов в Тиране и Дурресе — самых крупных городах страны.

ИА REGNUM приводит текст заявления Рамы:

«Прошу прощения, но, принимая во внимание низкий уровень самосознания граждан, преимущественно молодежи, которой тяжело сидеть на месте, мы будем вынуждены закрыть все рестораны, бары, клубы, изначально в Тиране и Дурресе.

Сейчас не время для объятий и развлечений вне дома, а время войны и эту войну можно выиграть только ограничив свою свободу, коренным образом изменив образ жизни и сохраняя свою семью от внешних контактов!

Никакого страха, но осторожность — да! Даже ещё больше»

На данный момент в Албании выявлено 12 случаев заражения коронавирусом. Один из пожилых пациентов скончался 11 марта.