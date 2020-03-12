Тирана, , 08:00 — REGNUM 11 марта заместитель министра здравоохранения Албании Мира Ракацолли выступила с пресс-конференцией, на которой подтвердила, что в стране выявлено ещё два случая заболевания. Таким образом, число заболевших достигло 12.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Ракацолли:

«Один из заболевших имел связь с пациентом «ноль», другой, 78-летний мужчина из Люшни, недавно вернулся из Бергамо. Оба пациента находятся в самоизоляции и в хорошем состоянии здоровья. За последние 25 часа проведено 45 обследований на коронавирус и из них лишь два дали положительный результат».

К настоящему моменту один из граждан Албании скончался от коронавируса.

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