Петропавловск-Камчатский, , 07:03 — REGNUM Две иномарки столкнулись на трассе Морпорт — Аэропорт в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

Сообщается, что легковой автомобиль Honda Fit ехал в сторону Петропавловска-Камчатского и во время движения выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota RAV-4. В результате ДТП три человека получили травмы — оба водителя и пассажир второй иномарки. Водителей госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта два легковых автомобиля столкнулись в городе Елизово на Камчатке. В результате аварии пострадали три человека. Им назначили амбулаторное лечение.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека пострадали в аварии с такси на Камчатке