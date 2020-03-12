Оренбург, , 07:01 — REGNUM В Оренбурге 11 марта бетонная глыба с моста по ул. Терешковой упала на проезжающий под мостом автомобиль. Оренбуржцы бьют тревогу — мосты в городе разрушаются.

ЧП под мостом на ул. Терешковой зафиксировал видеорегистратор. Видеоролик опубликован в интернете. Кусок бетона едва не угодил в лобовое стекло, что могло обернуться не только механическим повреждением автомобиля, но и травмированием водителя.

«Глыба упала на машину, арматура. Есть видео, регистратор зафиксировал. Машина пробита. Проезжая под мостом с моста упала огромная глыба и разлетелась. Опять рушатся мосты? И до того случая, пока не случится трагедия? Нам гаишники сказали в администрацию обращаться, но может на мосту кто-то стоял и уронил этот огромный кусок», — сказала автоледи, сообщает orengrad.ru.

В мэрии заявили, что чиновники выехали на место и свяжутся с пострадавшей оренбурженкой.

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Добавим, это не первый мост на ул. Терешковой, который оказывается в центре скандала. Напомним, что в декабре 2019 года обрушился мост, который находился на ремонте, но движение транспортных средств не прекращалось. Ранения получили два человека. После разбора завалов местные власти приняли решение о строительстве нового моста.

После ЧП глава регионального минстроя Александр Полухин в качестве версии причины обрушения назвал превышение допустимой массы груза, с которым по инженерному сооружению двигался один из автомобилей. Между тем, горожане подчеркнули, что ограничительных знаков на участке трассы не было, они появились оперативно сразу после того, как рухнул мост.

Стоит отметить, что по состоянию на 2018 год из 14 мостов в Оренбурге 11 инженерных сооружений имели опасные и значительные дефекты.

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