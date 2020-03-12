Салехард, , 06:57 — REGNUM На ямальском на зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале несколько грузовиков провалились в подтаявший снег. Об этом сообщает телерадиокомпания «Вести-Ямал».

Зимняя дорога по речному льду, на которой произошло ЧП, официально не введена в эксплуатацию. Несколько большегрузов утонули в снегу, один «КамАЗ» упал на бок.

Отмечается, что дальнобойщиков неоднократно предупреждали экстренные службы об опасности вышеуказанного зимника, однако водители большегрузов продолжают рисковать своей жизнью.