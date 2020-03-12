Екатеринбург, , 06:56 — REGNUM В Екатеринбурге из окна 25-этажного дома № 2 по улице Михеева выпала молодая девушка. Как сообщили очевидцы инцидента, девушка выпала с 22 этажа и разбилась насмерть.

По данным информационного портала Е1, факт трагической гибели девушки подтвердили в правоохранительных органах и уточнили, что происшествие не носит криминальный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первая подобная трагедия за последние дни в Екатеринбурге. Так 10 марта из окна дома на улице Волгоградской выпала 11-летняя девочка. Её доставили в больницу, но к сожалению медикам не удалось спасти ей жизнь.

По данному факту проводится доследственная проверка.