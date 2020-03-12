Мельбурн, Австралия, , 06:32 — REGNUM Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих на востоке австралийского Мельбурна, сообщает пресс-служба полиции штата Виктория.

Сообщается, что мужчина устроил серию нападений в ночь на 12 марта в одном из восточных районов города. В результате нападений погибли два человека, еще двое получили ранения. Полицейским удалось выследить подозреваемого, в ходе задержания преступник был ликвидирован.

Глава полиции штата Грэм Эштон заявил, что совершенное преступление терактом не является. В настоящее время устанавливаются мотивы преступника и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в британском Манчестере. В результате нападения пострадали два человека.

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