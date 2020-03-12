Петропавловск-Камчатский, , 06:23 — REGNUM В отношении генерального директора строительной компании, выполнявшей подряды в природном парке «Вулканы Камчатки», возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Камчатскому краю.

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Следователи полагают, что гендиректор строительной фирмы и директор парка заключили контракт, согласно которому подрядчик обязался построить три туристических дома за 27 млн рублей. Но подрядчик выполнил работ на меньшую сумму. А оставшиеся деньги, в размере 8,7 млн рублей, присвоил.

Преступление было выявлено управлением экономической безопасности камчатского управления МВД.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ — «Мошенничество».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инициированная правительством региона проверка выявила крупные нарушения в природном парке «Вулканы Камчатки». Директор парка уволен «в связи с утратой доверия». В отношении него проводят проверку силовики. ФСБ провело обыски в офисе парка.