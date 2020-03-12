Улан-Удэ, , 05:53 — REGNUM При пожаре в двухэтажном многоквартирном доме в Улан-Удэ погибли четыре человека. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Бурятия.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Хрустальная поступило в дежурную часть в 21:26 по местному времени. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что горит одни из квартир, расположенных на первом этаже.

С помощью пожарной лестницы спасатели эвакуировали со второго этажа семь человек, включая пятерых детей. Самостоятельно покинуть здание смогли десять человек.

В результате пожара, площадь которого составила 9 кв. метров, от воздействия продуктов горения погибли четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в жилом доме в селе Казачинское в Иркутской области в ночь на 12 марта погибли трое детей и двое взрослых.

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