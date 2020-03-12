Екатеринбург, , 05:28 — REGNUM В Екатеринбурге ожидается потепление до 10 градусов выше нуля. По данным синоптиков 12 марта прогнозируется облачная погода с прояснениями и без осадков.

Как уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, потепление будет кратковременным и к концу недели температура понизится.

Так в пятницу, 13 марта, днём ожидается до семи градусов тепла, а ночью — до трёх выше нуля. В субботу, 14 марта, воздух днём прогреется до пяти градусов выше нуля, а ночью опустится до нуля.

Отметим, что до конца недели прогнозируется юго-западный ветер — от пяти до 12 метров в секунду.