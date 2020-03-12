Якутск, , 05:20 — REGNUM В Якутии не утихает скандал и обсуждения по факту страшной находки в пункте передержки бездомных животных. История вышла за пределы республики и набирает негативные обороты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Городская власть и республиканская пытаются каждый в свою сторону «перетянуть одеяло», выпуская вдогонку событиям различные релизы о происходящем, зачастую противоречивые. При этом, изначально всё выглядело так, будто глава Якутии и мэр Якутска не знали, что случилось в приюте для бездомных животных. Все кровавые устранения собак и кошек произошли именно в праздничные дни.

Пока глава Якутии Айсен Николаев создаёт правительственные комиссии по разбору ситуации с гибелью животных, указы по борьбе с бешенством, мэр Якутска Сардана Авксентьева 11 марта в ходе пресс-конференции сказала, что в её адрес поступают грубые, грязные оскорбления, угрозы и провокационные сообщения экстремистского характера. Она обратилась к жителям Якутии не реагировать на сообщения в социальных сетях.

«Меня как главу города очень беспокоит та нездоровая ситуация, которая складывается в обществе. К сожалению, она делит нас пополам, и я бы хотела призвать всех в обсуждении этой проблемы не переходить из одной крайности в другую. Важно понимать, что нам необходимо дождаться работы правительственной комиссии и прокурорской проверки. Если какое-либо должностное лицо — повторюсь, не важно, из пункта передержки или откуда-то ещё — будет признано виновным и его действия будут определены как чрезмерные, то соответствующие органы дадут этому оценку. Ни в коем случае мы с вами не должны делать поспешных выводов, прежде чем будут озвучены официальные выводы», — призвала мэр Якутска.

Про все негативные высказывания и угрозы в свой адрес, а также её семьи, и жителей Якутии в целом, Сардана Авксентьева сказала, что подавать заявление в полицию не будет — «пусть это останется на их совести».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта власти Якутии должны озвучить заключение комиссии из 15 человек о правомерности усыпления 200 животных в пункте передержки в Якутске.