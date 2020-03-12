Благовещенск, , 05:01 — REGNUM Утром, 12 марта, в областной поликлиники в Благовещенске персонал и посетители были эвакуированы после срабатывания системы пожарной сигнализации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Приамурья.

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Как рассказали в ведомстве, произошло несанкционированное срабатывание сигнализации при её обслуживании техническими работниками, возгорания не было. Во время эвакуации никто не пострадал, опасности для персонала и пациентов не возникало.

«Медицинское учреждение вернулось к нормальному режиму работы», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара на лесопилке в Томской области, в доме, не предназначенном для проживания, погибли 10 граждан Узбекистана.