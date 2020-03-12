Владивосток, , 04:39 — REGNUM Следственные органы Владивостока возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) после обнаружения погибшего мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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Следствием установлено, что 36-летний житель Владивостока в частном доме в районе пляжа «Чайка» в ходе конфликта со своей 38-летней сожительницей получил от последней удар кухонным ножом в бедро и скончался на месте происшествия от острой кровопотери. Женщина призналась в содеянном и была заключена под стражу.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске женщина обратилась в полицию с заявлением на сожителя, который избил её. Спустя некоторое время сожитель убил женщину, в полиции проводится служебная проверка.