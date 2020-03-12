Владивосток, , 04:33 — REGNUM Два смертельных и два тяжелых несчастных случая произошли на предприятиях Приморья за неделю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации приморских профсоюзов.

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Два смертельных случая произошли на угольном разрезе и в рыболовецком колхозе: 52-летний машинист экскаватора умер в Лучегорске прямо на рабочем месте в угольном разрезе, также на рабочем месте умер 62-летний старший механик рыболовецкого колхоза «Восток-1».

Тяжелые травмы рабочие получили во Владивостоке и в Тернейском районе. В дальневосточной столице 33-летний монтажник специализированного застройщика «Эко квартал» сорвался с третьего этажа, а 27-летний окорщик лесозаготовительной компании «Хардвуд» получил тяжелую травму руки.

«Представители профсоюзов Приморья участвуют в расследовании этих происшествий», — говорится в сообщении профсоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2019 год в Петербурге на производстве в результате несчастных случаев погибло 27 человек.