Иркутск, , 04:10 — REGNUM Трое детей и двое взрослых погибли при пожаре в жилом доме в селе Казачинское в Иркутской области в ночь на 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Из сообщения следует, что к моменту прибытия на место возгорания первых подразделений, дом был полностью охвачен огнём. По словам хозяйки дома, внутри остались пять человек, из них трое — дети.

В результате пожара жилой дом на площади 144 квадратных метра уничтожен полностью. Внутри обнаружены останки пятерых погибших.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, устанавливающая причины и обстоятельства пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, при пожаре в двухэтажном жилом доме в посёлке Маркова под Иркутском погибли двое детей и их отец, пострадали трое спасателей.

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