Южно-Сахалинск, , 04:04 — REGNUM Возгорание произошло на крыше котельной в Углегорске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что пожар произошел в здании в Шахтерском переулке. Огнем была охвачена крыша котельной на площади 16 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар, погибших и пострадавших не было. В тушении возгорания принимали участие четыре человека и одна единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Благовещенске загорелась котельная, пристроенная к жилому дому. По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность отопительных печей. Пострадавших в результате пожара не было.

Читайте ранее в этом сюжете: В Благовещенске из-за неисправности загорелась котельная