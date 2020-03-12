Якутск, , 04:15 — REGNUM Власти Якутии провели 11 марта внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при правительстве республики, сообщили кореспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Читайте также: Власти Якутии 12 марта скажут правду об обезглавленных животных

В ходе совещания было отмечено, что в Якутии ежегодно проводят мониторинг и периодически регистрируются случаи бешенства не только среди домашних животных, но и диких. Последние вспышки были зафиксированы в 2011, 2016, 2018 и 2019 годах.

С момента подтверждения обнаружения вируса бешенства, 3 марта 2020 года, была огорожена территория пункта передержки бесхозных животных, объявлен карантин.

Все ведомства были оповещены. С 4 марта каждые 12 часов специалисты управления ветеринарии Якутска выезжали на обследование животных.

7 марта вышел указ главы Якутии по установлению карантина по бешенству животных на территории Якутска и Жатая.

«В пункте передержки с 7 марта начались мероприятия по локализации и ликвидации возможного очага заболевания в соответствии с требованиями санитарных и ветеринарных правил. Из всех животных, содержащихся в приюте, могли заразиться от инфицированной собаки 153 собаки и 48 кошек, которые были подвергнуты эвтаназии 7−8 марта специалистами в присутствии работников приюта. Эвтаназия животных происходила методом усыпления путём введения внутримышечных уколов», — пояснили в правительстве республики.

По итогам заседания были даны рекомендации и поручения для принятия незамедлительных мер в целях недопущения распространения вируса бешенства. В их числе: разъяснительная работа с населением, дератизация помещений в организациях и предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии создали комиссию по проверке факта усыпления животных в пункте передержки — обнаружено большое количество обезглавленных трупов животных.