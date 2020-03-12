Владивосток, , 03:17 — REGNUM После публикации в средствах массовой информации сообщения о невыплаты заработной платы работникам ООО «СТГ-Восток», следственными органами организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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Работники ООО «Стройтрансгаз-Восток» осуществляют строительство музейно-театрального комплекса на острове Русский. 11 марта с утра они отказались от работы, мотивируя тем, что работодатель не выплачивает вовремя заработную плату и необоснованно снизил размер зарплаты.

В настоящее время следственные органы устанавливают всех работников, кто пострадал от действий работодателя, изымается документация, проводится опрос сотрудников и представителей организации.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский во Владивостоке вышли на забастовку из-за задержек в выплате заработной платы.