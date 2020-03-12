Владивосток, , 02:40 — REGNUM Полиция Владивостока проводит проверку по факту обнаружения на проезжей части дороги молодой женщины без сознания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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Как установлено проверкой, автомобилисты стали свидетелями того, как на улице Юмашева во Владивостоке из проезжающей машины была выброшена молодая женщина, которая осталась лежать на дороге.

Установлено, что 34-летняя женщина с ушибами головы и в состоянии опьянения была доставлена в медучреждение города. Претензий потерпевшая ни к кому не имеет и уверяет, что противоправных действий в её отношении не применялось.

Как сообщало ИА REGNUM, за один день во Владивостоке произошло 104 дорожно-транспортных происшествия.