Багдад, 12 марта 2020, 02:21 — REGNUM Более 15 небольших ракет упало на территорию военной базы Эт-Таджи в Ираке, на которой расквартированы американские военнослужащие, 11 марта сообщил официальный представитель коалиционных силы в Ираке полковник Майлс Кэггинс в своем Twitter.
Кэггинс отметил, что по данному инциденту проводится расследование и оценивается ущерб. Ранее сообщалось о десяти ракетах.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта США перебросили в Ирак системы противоракетной обороны «для защиты от Ирана».
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