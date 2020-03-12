Дамаск, , 02:10 — REGNUM Авиаудары международной коалиции в районе сирийского города Абу-Кемаль на иракско-сирийской границе привели к гибели 18 бойцов иракского народного ополчения «Хашд аш-Шааби», 11 марта сообщает портал Al-Hadath.

Действия коалиционных сил стали ответом на ракетный обстрел иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы военнослужащие США.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в результате ракетной атаки на базу Эт-Таджи погибли двое американских военных и один британский солдат.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: ВВС США атаковали базу иракского ополчения на границе с Сирией