Сыктывкар, , 01:30 — REGNUM Все горняки, находившееся в шахтах «Воркутинская» и «Заполярная-2» в Коми, общим количеством 242 человека, эвакуированы после задымления на объектах, 11 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.

Последний человек был выведен в 23.50 мск. На место должны прибыть еще три отделения ВГСО. Для ликвидации задымления МЧС привлечено 49 человек и 11 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о задымлении на глубине 620 м в блоке «Воркутинская» поступил 11 марта в 21:55 мск.

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